В Марьинке из-за обстрела террористами люди остаются под завалами домов

Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко. "Из установок "Град" боевики обстреляли населенный пункт Марьинка. Масштаб разрушений, по свидетельствам очевидцев, огромный. Люди до сих пор остаются под завалами. Террористы препятствуют их спасению и продолжают обстрел", - сказал Андрей Лысенко, передает радио "Свобода".

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Ночью в Марьинке велись боевые действия с использованием тяжелой артиллерии. Звуки взрывов также были отчетливо слышны со стороны Марьинки в Петровском и Кировском районе Донецка.