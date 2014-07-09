Ярема поручил МВД и СБУ освободить центр Киева от "лиц, отождествляющих себя с майдановцами"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема заявил на брифинге в Киеве.

По его словам, ситуация в центре Киева каждый день усложняется. «То, что сейчас происходит на Майдане, дискредитирует Майдан достоинства», - сказал Ярема.

Читайте такжеКличко о перестрелке на Майдане: центр столицы не является безопасным для киевлянКак сказал генпрокурор, те, кто остается в палатках на Майдане Независимости, «не патриоты, а иждивенцы».

Ярема подчеркнул, что, учитывая такой ход событий, он инициировал обращение к министру внутренних дел и главе СБУ принять срочные меры для освобождения Майдана и захваченных помещений.

Генпрокурор пояснил, что имеет право этого требовать, поскольку сам четыре месяца во время акции протеста находился в центре столицы.

«Мы имеем дело не с Майданом, а с его дешевой и опасной подделкой. Символ революции хотят превратить в карикатуру», - сказал он.

Читайте также4 человека получили ранения в перестрелке на Майдане в КиевеПо словам Яремы, «власти не намерены далее мириться с подобным положением вещей. Лицом новой Украине не может быть сборище непонятного происхождения. Детям лейтенанта Шмидта время покидать места. Все, кто чувствует себя настоящим патриотом, получили возможность вступить в ряды Нацгвардии или другим способом приобщиться к работе на благо нашей страны».

Он сообщил, что по его поручению прокурор Киева направил поручение Киевской горгосадминистрации по устранению нарушений целого ряда законов.

Ярема отметил, что в результате пребывания неизвестных, которые позиционируют себя как майдановцы, в центре Киева, в последние несколько месяцев было совершено более 150 преступлений, в том числе ограбление, хулиганские действия с применением огнестрельного оружия.

Читайте такжеОколо 400 активистов Майдана не собираются расходиться По словам Яремы, если люди добровольно не освободят занятые ими помещения, их будут оттуда выводить работники милиции. "А если они будут сопротивляться, то это уже более тяжкое преступление", - сказал генпрокурор.

При этом он предположил, что после обнародованного им заявления так называемые майдановцы придут под стены Генпрокуратуры со своими требованиями.

Также Ярема сообщил, что Генпрокуратуре известны фамилии отдельных народных депутатов и представителей бизнеса, которые для достижения собственных целей привлекают к различным акциям за вознаграждение тех людей, которые сегодня находятся в центре столицы.