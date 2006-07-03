Почему Янукович ”стал в позу” (версия ”Нашей Украины”)

В «Нашей Украине» считают, что лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не пришел на заседание круглого стола, поскольку в нем не планировалось участие Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала руководитель информационного департамента «Нашей Украины» Татьяна МОКРИДИ.

Она рассказала, что в течение выходных продолжались консультации – работала совместная рабочая группа, в которую вошли и представители Партии регионов. Обсуждалась тема круглого стола, регламент круглого стола, отметила Т.МОКРИДИ. По ее словам, В.ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО должны быть сопредседателями этого круглого стола. «Более того, был выработан уже проект резолюции круглого стола. Поэтому я отмечаю то, что, кажется, что В.ЯНУКОВИЧ просто стал в позу, связанную с одной причиной, что здесь нет Президента Украины», - отметила Т.МОКРИДИ.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов с 27 июня блокирует сессионный зал ВР. «Регионалы» требуют избирать Председателя Верховной Рады путем тайного голосования и выступают против голосования за кандидатуры премьера и спикера в одном пакете.

Также представители Партии регионов не соглашаются с распределением руководящих должностей в парламенте.

Сегодня в 11.00 в помещении ВР должен был начаться круглый стол власти и оппозиции, на котором планировалось рассмотреть пути выхода из этой ситуации.

Однако в связи с неявкой лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, ”Наша Украина” БЮТ и СПУ отказались принимать участие в работе круглого стола.

Коммунисты также покинули круглый стол, считая нецелесообразным принимать участие в его работе.

Как ожидается, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие во втором раунде круглого стола между представителями парламентской коалиции и оппозиции.