В НУ-НС придумали, как изменить Конституцию без ПР, БЮТ и 300 голосов

В Верховной Раде Украины 1 февраля был зарегистрирован проект Закона “О Всеукраинском референдуме”.

Соответствующий документ, внесенный народным депутатом Юрием КЛЮЧКОВСКИМ (фракция “Наша Украина - Народная самооборона”), размещен на официальном сайте парламента.

Законопроектом предусмотрено, что обязательным является всеукраинский референдум относительно вопроса об изменении территории Украины, принятии Конституции Украины или ее новой редакции, внесение изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции Украины, а референдум по остальным вопросам является факультативным.

Конституционный референдум проводится относительно принятия Конституции или внесения изменений в действующую Конституцию; ратификационный референдум проводится относительно принятия народом закона о даче согласия на обязательность международного договора Украины об изменении территории Украины, а также другого международного договора; законодательный референдум проводится относительно принятия или отмены закона Украины или внесения изменений к действующему закону. Согласно законопроекту, референдумы являются окончательными, и решения, принятые такими референдумами, не нуждаются в дальнейшем подтверждении.

Общий референдум проводится относительно вопросов, которые не содержат конкретно сформулированного предложения, и он может быть обязательственным или консультативным.

Решение обязательственного референдума обязательно к рассмотрению Верховной Радой Украины, а итоги консультативного референдума принимаются во внимание органами государственной власти Украины при принятии соответствующих решений.

В соответствии с законопроектом, голосование на всеукраинском референдуме является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей запрещен.

Право инициировать назначение всеукраинского референдума принадлежит Президенту Украины, Верховной Раде Украины и украинскому народу. Назначение всеукраинского референдума не может быть инициировано в условиях военного или чрезвычайного положения на всей территории Украины или в отдельных местностях и на протяжении трех месяцев после отмены такого положения.

Назначение всеукраинского референдума не может быть инициировано на протяжении одного года после проведения всеукраинского референдума.

На всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос.

Вопрос законодательного референдума может допускать не больше двух альтернативных вариантов предложения референдума. Не может быть инициировано назначение всеукраинского референдума относительно вопросов: налогов; бюджета; амнистии; принятия, изменения или отмены подзаконных актов; доверия Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету министров; кадровых вопросов.

Президент Украины, Верховная Рада Украины не могут инициировать общий всеукраинский референдум. Не может быть осуществлена народная инициатива относительно ратификационного референдума.

Согласно законопроекту, право назначить всеукраинский референдум принадлежит Президенту Украины и Верховной Раде Украины.

Конституционный референдум относительно внесения изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции Украины назначается Президентом по инициативе Верховной Рады Украины.

Ратификационный референдум относительно изменения территории Украины назначается Верховной Радой Украины по инициативе Президента Украины.

Президент может назначить всеукраинский референдум и по другим вопросам, не запрещенным Конституцией Украины, по собственной инициативе или по инициативе Верховной Рады Украины. Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается Президентом.

В законопроекте есть раздел относительно инициации и назначения конституционного референдума. Президент может инициировать назначение всеукраинского референдума относительно принятия Конституции (новой редакции Конституции) путем подачи соответствующего проекта для общего публичного обсуждения на протяжении не менее трех месяцев.

Верховная Рада может инициировать назначение всеукраинского референдума относительно принятия Конституции (новой редакции Конституции) путем одобрения соответствующего проекта не менее двумя третями от конституционного состава.

Одобренный проект Конституции (новой редакции Конституции) направляется Президенту Украины для назначения всеукраинского референдума.

Верховная Рада инициирует назначение всеукраинского референдума относительно внесения изменений в разделы І, ІІ, ХІІІ Конституции Украины путем принятия в соответствии со статьей 156 Конституции законопроекта о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции.

Принятый проект закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции направляется Президенту Украины для назначения всеукраинского референдума. Президент назначает всеукраинский конституционный референдум, издавая соответствующий указ.

Отдельные статьи законопроекта посвящены инициации и назначению ратификационного референдума и законодательному референдуму.

Отдельный раздел посвящен всеукраинскому референдуму по народной инициативе.

Законопроектом предусматривается применение открепительных удостоверений для тех граждан, которые на день проведения голосования находятся не по своему местожительству.

Законопроект устанавливает юридические последствия принятия решения референдумом в случае конституционного, ратификационного, законодательного, общего обязательственного и консультативного референдумов.

В частности, предусматривается, что вопрос, рассмотренный на референдуме, может быть предметом нового референдума, инициированного не ранее чем через год после проведения предыдущего.

Закон, принятый референдумом, может быть изменен Верховной Радой Украины в пределах законодательной процедуры не ранее чем через два года после его принятия на референдуме.