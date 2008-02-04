Ющенко завтра попробует пробиться к трибуне

13:43, 04 февраля 2008
Политика
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Прямая трансляция

Завтра, 5 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ориентировочно в 10.30 в украинском парламенте произнесет ежегодное Послание к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Прямую трансляцию мероприятия будут вести телеканал «Рада», НТКУ, «5 канал», «24 канал», Всемирная служба «УТР».

 

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