Ющенко завтра попробует пробиться к трибуне

Завтра, 5 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ориентировочно в 10.30 в украинском парламенте произнесет ежегодное Послание к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Прямую трансляцию мероприятия будут вести телеканал «Рада», НТКУ, «5 канал», «24 канал», Всемирная служба «УТР».