Ющенко завтра попробует пробиться к трибуне
13:43, 04 февраля 2008Политика
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Прямая трансляция
Завтра, 5 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ориентировочно в 10.30 в украинском парламенте произнесет ежегодное Послание к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Прямую трансляцию мероприятия будут вести телеканал «Рада», НТКУ, «5 канал», «24 канал», Всемирная служба «УТР».
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