Климкин: Ратификация Ассоциации и консультации по ее реализации с РФ и ЕС - независимые процессы

”Ратификация Соглашения совершенно независимый от этого процесс. Я уже неоднократно говорил, что соглашение будет ратифицировано”, - заявил Климкин в пятницу в Брюсселе журналистам после завершения соответствующих консультаций.

Министр напомнил, что сначала Украина подписала политическую часть, сейчас –все соглашение.

”У нас есть уникальный режим автономных преференций, который позволяет нашим товаропроизводителям оптимально подготовиться к имплементации соглашения. Одновременно мы получим в бюджет таможенные платежи. Подготовка имплементации соглашения происходит должным образом”, - заверил он.

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Климкин также отметил, что для имплементации Соглашения у Киева будет национальный план, а ”в идеальном случае - национальная программа имплементации соглашения”. ”Если у нас будет национальная программа, мы сможем утвердить ее законом, и тогда в процессе бюджетного планирования никто не будет говорить, что евроинтеграция второстепенная, мы будем говорить, что евроинтеграция - это действительно магистральное направление”, - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос, во время консультаций Россия говорила о намерении ввести соответствующие меры, Климкин сказал: ”Мы не говорили об ответных мерах. Если вы увидите декларацию, мы не говорим о проблемах, а о потенциальном риске”.