В Литве осудили ракетную атаку боевиков, в результате которой погибли 19 украинских военных

17:20, 11 июля 2014
Политика
5 0

Глава МИД Литвы Линкявичюс осудил ракетную атаку пророссийских террористов, которая привела к многочисленным смертям среди украинских военных.

Фото УНІАН

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс осуждает ракетную атаку пророссийских террористов, вследствие которой погибло много украинских военных.

Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

Читайте такжеВблизи Ровенек на Луганщине в результате обстрела из "Града" погибли 19 военных

"Осуждаю ракетную атаку пророссийских террористов на украинских военных, которая стала причиной многих смертей", - написал Линкявичюс.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter