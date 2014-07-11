В Литве осудили ракетную атаку боевиков, в результате которой погибли 19 украинских военных

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс осуждает ракетную атаку пророссийских террористов, вследствие которой погибло много украинских военных.

Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

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"Осуждаю ракетную атаку пророссийских террористов на украинских военных, которая стала причиной многих смертей", - написал Линкявичюс.