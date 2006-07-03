Коалиция отказалась принимать участие в круглом столе

«Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко и Социалистическая партия Украины отказались принимать участие в работе круглого стола в связи с отсутствием лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам член фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО.

Это заявление Н.ТОМЕНКО прозвучало в 11.35, то есть более чем через полчаса после того, как должен был начаться круглый стол.

Перед этим фракция КПУ заявила, что не будет принимать участия в круглом столе. По мнению коммунистов, сейчас происходит борьба за власть, за портфели, и поэтому они не хотят принимать в этом участия.

Н.ТОМЕНКО отметил, что «теряет какой-либо смысл» проведение круглого стола без участия руководства фракции “регионов”.

Он отметил, что на этом круглом столе должны были быть высказаны позиции двух сторон, обсуждена ситуация и подготовлены документы, которые позволяли бы решить ситуацию, сложившуюся в Верховной Раде.