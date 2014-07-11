СМИ: В Дзержинске бой, слышна сильная канонада
В Дзержинске - последнем населенном пункте перед Горловкой - идет сильный бой. Танки сепаратистов окопались в районе шахты "Новодзержинская"
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в зоне АТО.
«В районе шахты "Новодзержинская" (расположена за городом в сторону Константиновки) идет сильная канонада. Также слышны взрывы со стороны Новгородского - поселка, входящего в состав Дзержинска», - пишет издание.
Читайте такжеТеррористы из «Града» обстреляли позиции сил АТО: есть сообщения о гибели от 30 до 50 военныхТакже сообщается, что «утром над городом летали самолеты. Также в районе шахты произошел сильный взрыв, в результате которого стекла повылетали даже в центре города».
До этого в течение недели по Дзержинску активно ездили танки террористов. По неподтвержденной информации, сейчас они окопались в районе шахты.
Город обесточен и практически без связи.