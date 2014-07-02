Кернес вылетел с Украины на плановую операцию

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил директор Департамента массовых коммуникаций и связи с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

“Да, уехал. Плановая операция”, - сказал Сидоренко, отметив, что мэр покинул территорию Харькова вчера, 1 июля.

Он не уточнил, где именно будет проходить операция и когда Кернес вернется в Харьков.

“Как только позволят врачи сразу же вернется, ни днем позже”, - сказал директор департамента.

Читайте такжеКернес о покушении: это не местные разборкиОн добавил, что на время отсутствия Кернеса исполнять обязанности Харьковского городского головы будет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак. Распоряжение об этом подписал мэр Харькова.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время пробежки неизвестный из огнестрельного оружия ранил Харьковского городского голову Геннадия Кернеса. Мэр получил ранение в спину. Его прооперировали в харьковской больнице неотложной помощи и срочно самолетом отправили для продолжения лечения в Израиль, где он находился до 17 июня, после чего вернулся в Харьков.

Справка УНИАН. В марте Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (истязание) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины по факту незаконного лишения свободы двух евромайдановцев в Харькове.

13 марта Печерский районный суд города Киева избрал Кернесу меру пресечения в виде частичного домашнего ареста.

28 апреля, после покушения, по ходатайству защиты Печерский районный суд города Киева изменил Кернесу меру пресечения на личное поручительство и прокуратура разрешила выехать на лечение за границу.