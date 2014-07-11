Российские самолеты, которые летают над Украиной, шпионят - советник Авакова

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

"Российские самолеты, которые летают над территорией Украины, по нашей информации, оборудованы специальными устройствами фотографирования территории Украины. Это самолеты, которые летают по маршруту из Кубани, Ростов-на-Дону, в Европу, пролетая над территорией Донбасса. Все это недружелюбные шаги, которые продолжает делать Россия по указке Путина", - сказал он.

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"Военные вертолеты и военные самолеты РФ безусловно нужно сбивать", - добавил Геращенко.

10 июля пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Украины шестью вертолетами Российской Федерации.