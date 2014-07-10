Лукьяненко считает хорошим знаком возобновление дела по убийству Гонгадзе

Такое мнение в интервью "Обозревателю" выразил депутат Верховной Рады прошлых созывов, украинский политик и диссидент Левко Лукьяненко.

"Я думаю, что это очень хорошо, потому что дело об убийстве Гонгадзе реально не было расследовано. Тогдашний прокурор Потебенько делал все для того, чтобы затянуть расследование. Кроме того, к этим делам можно также отнести и убийство министра внутренних дел и другие преступления, к которым Кучма имеет причастность", - сказал Лукьяненко.

К этим же делам, по мнению депутата, можно отнести и злоупотребление Кучмой служебным положением и взяточничество. "Любые преступления, совершенные на протяжении 23 лет независимости Украины, должны расследоваться. Решение по ним в дальнейшем должен принимать суд, а у Президента есть право помиловать того, или иного виновного", - подчеркнул Лукьяненко.

По словам политика, именно сейчас, когда Украина должна начать перестраивать всю государственную машину, и надо было возобновлять это расследование.

"Время для расследования дела против Кучмы выбрано очень подходящее", - сказал депутат.

Как ранее сообщалось, ГПУ 9 июля приняла решение возобновить расследование многих резонансных дел прошлых лет, в том числе и дело об убийстве Георгия Гонгадзе, причастность к которому приписывали второму президенту Украины Леониду Кучме.