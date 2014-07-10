Минюст призовет Совет Европы признать летчицу Савченко заложницей России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на брифинге относительно ситуации с соблюдением прав человека в Крыму.

"Мы сейчас включились в этот процесс с МИД. МИД сейчас работает на дипломатическом уровне, а мы, со своей стороны, начали готовить соответствующее заявление в Совет Европы... чтобы признали, что она – заложница, и что к ней применяются нечеловеческие условия... Дальше требование в Россию - выдать этого человека", - заявил Петренко.

В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России и была задержана во время проверки документов в одном из населенных пунктов. Российские следователи утверждают, что Савченко проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу об убийстве российских журналистов.

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По данным СМИ, суд Новоусманского района арестовал Савченко на два месяца - до 9 сентября.

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По словам министра иностранных дел Павла Климкина, Украина ищет для Савченко известного российского адвоката. «Россия предоставила возможность Надежде Савченко иметь государственного адвоката. Для нас это все равно проблема, у нас нет доверия, и мы теперь пытаемся найти известного российского адвоката, который сможет защищать Надежду на судебном процессе. Это критический вопрос», - сказал Климкин.