В ситуации с Донбассом время играет в пользу Путина - польский депутат

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил депутат польского Сейма и бывший дипломат Витольд Ващиковский, отметив, что в нынешней ситуации время играет в интересах российского президента Владимира Путина.

Читайте такжеПутин потерпел поражение в Украине - Сикорский

"Он имеет время и, возможно, приведет к тому, что в Украине начнется очередной "майдан" против нынешней власти. Времени нет у украинского президента и у власти, которые должны как можно скорее подавить бунт и скорее начать экономические реформы" - сказал политик, который представляет крупнейшую оппозиционную партию в Польше "Закон и справедливость" (PIS).

Депутат сказал, что Путин будет продолжать дестабилизировать ситуацию в восточных регионах через поддерживаемых Россией сепаратистов и будет использовать рычаги экономического влияния для того, чтобы добиться ухудшения уровня жизни в Украине.

Собственно это, по его мнению, может спровоцировать протесты и очередную смену власти в стране.

"Если они оставят этот бунт в таком состоянии, в каком он есть, то сепаратисты будут стараться распространяться свое влияние на другие регионы", - добавил политик.