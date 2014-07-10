Террорист-снайпер убил солдата, который пытался спасти раненного товарища
12:40, 10 июля 2014Политика
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В бою под городом Курахово Донецкой области во время движения колонны в строну Карловки состоялось столкновение с сепаратистами на блокпосту.
На блокпосту состоялось столкновение / УП
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".
В бою участвовали 93 бригада, Правый сектор, Донбасс и Днепр-1.
В бою снайперским выстрелом был убит один из украинских бойцов и один ранен.
Погибший Василий Ярославцев из 93-й бригады. Погиб, вытаскивая раненного. Ярославцеву было 32 года, он из Днепропетровска.
Такой пулей снайпера убили солдата / УП
Как рассказал один из бойцов, боевики засели в домах и оттуда ведут стрельбу.
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