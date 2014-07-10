Террорист-снайпер убил солдата, который пытался спасти раненного товарища

12:40, 10 июля 2014
Политика
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В бою под городом Курахово Донецкой области во время движения колонны в строну Карловки состоялось столкновение с сепаратистами на  блокпосту. 

На блокпосту состоялось столкновение / УП

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

В бою участвовали 93 бригада, Правый сектор, Донбасс и Днепр-1.

В бою снайперским выстрелом был убит один из украинских бойцов и один ранен.

Погибший Василий Ярославцев из 93-й бригады. Погиб, вытаскивая раненного. Ярославцеву было 32 года, он из Днепропетровска.

Такой пулей снайпера убили солдата / УП

Как рассказал один из бойцов, боевики засели в домах и оттуда ведут стрельбу.

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