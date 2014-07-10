Террорист-снайпер убил солдата, который пытался спасти раненного товарища

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

В бою участвовали 93 бригада, Правый сектор, Донбасс и Днепр-1.

В бою снайперским выстрелом был убит один из украинских бойцов и один ранен.

Погибший Василий Ярославцев из 93-й бригады. Погиб, вытаскивая раненного. Ярославцеву было 32 года, он из Днепропетровска.

Как рассказал один из бойцов, боевики засели в домах и оттуда ведут стрельбу.