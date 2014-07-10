Батальоны "Днепр-2" и "Донбасс" наступают на позиции террористов в Карловке

Об этом на своей странице в Facebook написал командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

"Несколько дней назад подразделениями ВСУ, батальоном "Днепр-2", батальоном "Донбасс" была проведена успешная операция по уничтожению части укрепрайона и огневых точек террористов. Сегодня тем же составом, с использованием бронетехники ведется решительное наступление на том же участке фронта. О развитии ситуации проинформируем позже", - пишет Семенченко.

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Также комбат сообщает, что сегодня утром Донецк проснулся от артиллерийской канонады.