Под Северодонецком боевики обстреляли позиции АТО, а потом развернули минометы в сторону города - Селезнев

Об этом сообщил пресс-секретарь Антитеррористической операции (АТО) Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

«Сегодня в Северодонецке боевики обстреляли блокпосты сил АТО. Совершив несколько выстрелов по позициям украинских военнослужащих, боевики развернули минометы в противоположную сторону и открыли огонь по жилым районам города», - написал он, отметив, что, «по оперативным данным, жертв среди мирного населения нет, но несколько зданий и сооружений в городе было повреждено».

Читайте такжеТеррористы держат в заложниках около 150 украинцев, 42 из которых военнослужащиеТакже спикер АТО добавил, что «это хорошо знакомая тактика террористов, нацелена на то, чтобы настроить население против сил Антитеррористической операции».

«Украинские силовики осознают предвзятость действий боевиков и на подобные провокации не отвечают. Террористы открывают огонь по жилым районам, имитируя огонь в ответ», - убежден пресс-офицер.

Селезнев подчеркнул, что «силы АТО продолжают фиксировать все противоправные действия террористов, но выполняют прицельные удары лишь по установленных целях, при условии соблюдения безопасности мирных жителей региона».