Матвиенко не исключает отставки Луценко

Анатолий Матвиенко народный депутат от блока «Наша Украина -Народная самооборона» не исключает, что министр внутренних дел Юрий Луценко может уйти в отставку.

"Они оба (Луценко и Черновецкий) должны признать свою некорректность, публично пожать друг другу руки и извиниться перед народом. Если же возбуждено уголовное дело, нужно отвечать по закону", сказал Матвиенко в интервью газете "Дело".

Политик считает, что Юрий Луценко может лишиться должности.

"Если его признают виновным, то естественно. Тем более, согласно новым требованиям президента, которые внесены в проект нового закона про Кабмин, судимость не позволяет занимать должность такого уровня".

На замечание, что ни сам Луценко, ни его коллеги из блока «НУ - НС» не признают вины, Матвиенко отметил: "Я считаю, что отсутствия вины не может быть, когда есть такой факт".