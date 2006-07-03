Коалиция готова к тайному голосованию за Порошенко

Парламентское большинство готово к тайному голосованию при избрании Председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам представитель «Нашей Украины Роман ЗВАРИЧ.

Он подчеркнул, что ни в одном документе не шла речь о пакетном голосовании.

По словам Р.ЗВАРИЧА, проект постановления, зарегистрированный представителями коалиции, предлагал в открытом голосовании проголосовать по кандидатуре спикера.

Вместе с тем, сказал представитель “Нашей Украины”, большинство готово отказаться от этого, но, по его мнению, это плохо, поскольку при голосовании в тайном режиме общество не будет знать, “кто взял на себя ответственность”.

Говоря о сегодняшнем круглом столе «Взаимодействие власти и оппозиции», Р.ЗВАРИЧ подчеркнул, что коалиция не принимает никаких ультиматумов, и поэтому сама пришла на переговоры без каких-либо требований. Он выразил надежду, что сегодня во время работы круглого стола удастся договориться о разблокировании работы парламента.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов блокирует сессионный зал ВР с 27 июня. «Регионы» требуют избирать Председателя Верховной Рады путем тайного голосования и выступают против голосования за кандидатуры премьера и спикера в одном пакете.

Также представители Партии регионов не соглашаются с распределением руководящих должностей в парламенте.

Сегодня в 11.00 в помещении ВР начнется круглый стол власти и оппозиции, на котором будут рассматриваться пути выхода из этой ситуации.