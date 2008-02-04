Янукович был, есть и еще долго будет - Чечетов

Все разговоры о том, что в Партии регионов настроены поменять лидера, направлены на раскол нашей политической силы, заявляет народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов.

"Виктор Янукович был, есть и еще долго будет, пока хватит ему, дай Бог, здоровья, лидером партии. Потому что альтернативы ему на сегодняшний день нет, потому что это самый рейтинговый политик в стране. Это политик, обладающий самой высокой степенью доверия. И не только в партии, но и в целом в стране. Все знают, что самый очевидный кандидат на пост президента - это наш лидер. Поэтому принимаются разные попытки, чтобы дискредитировать его как будущего президента", - отметил он.

Михаил Чечетов также отверг информацию о том, что один из главных финансистов партии Ринат Ахметов намерен "бросить" ПР для того, чтобы реализовать новый проект совместно с Президентом, сообщает Newsru со ссылкой на ИМК.

"Ринат Ахметов очень мудрый и умный человек. Он не мелькает каждый день на телеканалах, в прессе. Но и его интервью, и комментарии в СМИ не часты, но очень емки, очень ясные и однозначные. И вот буквально, когда кто-то опять начал раскручивать интригу, запустил утку, в которой очень четко просматриваются определенные лоббистские уши. Тот, кто надумал внести смуту внутри партии и сказать, что в ней есть какие-то группы или группировки, просто выполняет чей-то заказ. Но я хочу подчеркнуть, что партия едина, что мы работаем как единый политический организм и работаем на благо государства", - акцентировал Чечетов.