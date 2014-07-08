На Донетчине восстановили электроснабжение в 5 селах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

В сообщении отмечается, что сегодня восстановили высоковольтную линию 35 кВ «Новый Донбасс – Снежнянская-2», а также подстанцию 35 кВ «Снежнянская-2», которые были повреждены в результате взрывов во время обстрелов, и, благодаря этому, электроснабжение возобновилось в селах Степановка, Латышево, Дмитровка и хуторах Тараны, Сауровка.

Читайте такжеВосстановление Славянской ТЭС оценили в 400 млн гривень

В ближайшее время энергетики планируют возобновить электроснабжение остальных населенных пунктов в Шахтерском районе, подсоединенных к подстанции 35 кВ «Снежнянская-2», но для этого будет необходимо восстановить поврежденные распределительные электросети на местах.

На данный момент идут работы по восстановлению резервной высоковольтной линии 35 кВ «Ремовка – Снежнянская-2», питающей подстанцию 35 кВ «Снежнянская-2», уточнили в пресс-службе.