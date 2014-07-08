За финансирование сепаратизма отныне будут давать от 2 до 10 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (об ответственности за финансирование сепаратизма) (№4822).

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Данным законом Уголовный кодекс Украины дополняется новой статьей 110-1, согласно которой финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет и с конфискацией имущества.

Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет и с конфискацией имущества.

Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные повторно или из корыстных побуждений, или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, или если они привели к причинению значительного имущественного вреда, - наказываются лишением свободы на срок от 6 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

В то же время, действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, или если они привели к другим тяжелым последствиям, - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Лицо, кроме руководителя организованной группы, освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные этой статьей, если оно до сообщения ему о подозрении в совершении им преступления добровольно заявило о том, что произошло, органу, должностное лицо которого наделено законом правом сообщать о подозрении, о соответствующей незаконной деятельности или иным образом способствовало ее прекращению или предотвращению преступления, которое оно финансировало или совершению которого способствовало, при условии, что в его действиях нет состава другого преступления.

При этом определяется, что финансированием действий, предусмотренных в этой статье, являются действия, совершенные с целью их финансового или материального обеспечения. Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, признается совершенным в крупном размере, если размер финансового или материального обеспечения превышает 6 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, признается совершенным в особо крупном размере, если размер финансового или материального обеспечения превышает 18 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.