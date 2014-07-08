В Славянске нашли склад террористов со средствами связи производства РФ
19:53, 08 июля 2014Политика
2 0
В Славянске обнаружен оставленный террористами склад со средствами связи российского производства.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко.
“Сегодня бойцы Нацгвардии обнаружили еще одно безоговорочное доказательство участия России в конфликте на востоке Украины. В частности, в Славянске гвардейцы нашли склад террористов, где хранились средства связи”, - сказал он.
Читайте такжеБоевики перессорились с кремлевским пропагандистом из-за "Стрелкова"
По словам Лысенко, этот склад располагался в здании местной автошколы.
Маркировка на оборудовании свидетельствует о том, что оно было изготовлено в России в этом году.
Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики выбили террористов из Славянска, захваченного в середине апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter