В Славянске нашли склад террористов со средствами связи производства РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко.

“Сегодня бойцы Нацгвардии обнаружили еще одно безоговорочное доказательство участия России в конфликте на востоке Украины. В частности, в Славянске гвардейцы нашли склад террористов, где хранились средства связи”, - сказал он.

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По словам Лысенко, этот склад располагался в здании местной автошколы.

Маркировка на оборудовании свидетельствует о том, что оно было изготовлено в России в этом году.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики выбили террористов из Славянска, захваченного в середине апреля.