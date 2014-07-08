Украина призывает давить на РФ для восстановления прав крымских татар

Как передает корреспондент УНИАН, об этом правительственный уполномоченный по вопросам этнонациональной политики Геннадий Друзенко сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

«Мы призываем международное сообщество, всех, кто не на словах, а на деле заботится о соблюдении основополагающих прав человека, консолидировать позицию, продолжить давление на РФ, чтобы в ближайшем будущем права крымскотатарского народа в целом и его лидеров, в частности, право на Родину, как я его называю, были восстановлены и гарантированы», - сказал он.

По словам Друзенко, «история свидетельствует, что путь к полному тоталитарному контролю, к насилию и демонстрации грубой силы вместо диалога и поиска компромиссов – это путь в никуда, эти конструкции неустойчивы, и рано или поздно они разваливаются».

Друзенко скептически относится к рассмотрению этого вопроса в Европейском суде по правам человека.

«Как довольно скептически отношусь к Страсбургскому суду. К сожалению, ко всем преимуществам страсбургской юстиции у нее есть два серьезных недостатка. Во-первых, слишком долго. Некоторые аппликанты не могут дождаться решения. К сожалению, это институт, который априори рассчитан на добросовестных учеников. Он может помочь, направить, указать на несовершенство правовой системы, но у него нет своей исполнительной службы, нет полицейских и он всегда зависит от доброй воли конкретной страны», - сказал Друзенко.

«Поэтому я думаю, что прямое давление международной общественности и международных организаций - вплоть до определенного остракизма российской делегации у них может быть намного эффективнее, чем этот мягкий страсбургский механизм, рассчитанный на честных, добросовестных исполнителей», - сказал он.

Друзенко отметил, что запрет на въезд на историческую Родину - Крым - лидерам крымскотатарского народа является непосредственной дискриминацией по национальному признаку.

«Я бы сказал, что это дискриминация «в квадрате», поскольку эти люди представляют не только свою собственную крымскотатарскую идентичность, а голос абсолютного большинства крымскотатарского народа», - сказал он.

Друзенко считает, что запрет на въезд в Крым председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову напрямую касается его деятельности как руководителя этого органа.

«Кроме нарушения ряда основополагающих прав, добровольные обязательства соблюдать которые взяла на себя РФ - страна-оккупант, мы видим откровенное фарисейство со стороны этой власти относительно собственных документов, которые ее никто не заставлял принимать», - сказал Друзенко.

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«Любое кощунственное фарисейство в сфере международных отношений в конце концов приводит к изоляции страны, которая не хочет играть по правилам в таких важных вещах, как права человека. Я уверен, что консолидированная, принципиальная и последовательная позиция международного сообщества заставит Россию вернуться от по сути пропагандистского обеспечения своей оккупации к более конструктивному диалогу», - сказал Друзенко.

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Как сообщал УНИАН, 3 мая лидера крымскотатарского народа Джемилева не впустили в аннексированный Россией Крым. Позже стало известно, что РФ запретила Джемилеву въезд на свою территорию до 2019 года.

5 июля крымская самопровозглашенная «власть» не пустила на территорию полуострова председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чубарова, который возвращался с выездного заседания в Геническе Херсонской области, поскольку Россия запретила ему въезд на свою территорию сроком на 5 лет.