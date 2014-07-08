В Донецке силы АТО совершили авиаудар по штабу террористов - СМИ

Административное здание шахты № 4-21 было занято представителями ДНР 19 июня. Тогда же ГУ УМВД Украины в Донецкой области открыл по этому факту уголовное производство, сообщает Муниципальна газета.

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А сегодня, как стало известно, самолет украинских силовиков выпустил снаряды по зданию. В этот момент в нем находились около 300 представителей ДНР. В результате авиаудара есть разрушения.