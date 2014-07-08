В Донецке террористы забрали с рабочих мест директоров двух шахт – мэр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр Лукьянченко.

По его словам, «сегодня по заданию «военной прокуратуры» «ДНР» с рабочих мест забраны директор и замдиректор по производству шахты имени Скочинского и директор шахты Калинина».Читайте такжеШахтеры считают, что террористы обстреливают шахты по заказу Ахметова - правозащитница

Мэр подчеркнул, что данная ситуация находится у него под личным контролем.

«Я поручил замам заниматься и сам подключусь к решению этих вопросов», - заверил Лукьянченко.