В Донецке террористы забрали с рабочих мест директоров двух шахт – мэр
12:58, 08 июля 2014Политика
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В Донецке террористы забрали с рабочих мест директоров двух шахт им. А.А.Скончинского и им. М.И.Калинина.
В Донецке террористы забрали с рабочих мест директоров двух шахт – мэр / pr.kharkov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр Лукьянченко.
По его словам, «сегодня по заданию «военной прокуратуры» «ДНР» с рабочих мест забраны директор и замдиректор по производству шахты имени Скочинского и директор шахты Калинина».Читайте такжеШахтеры считают, что террористы обстреливают шахты по заказу Ахметова - правозащитница
Мэр подчеркнул, что данная ситуация находится у него под личным контролем.
«Я поручил замам заниматься и сам подключусь к решению этих вопросов», - заверил Лукьянченко.
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