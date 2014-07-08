Славянск будет получать помощь, пока не заработают магазины - Аваков

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил во время встречи с жителями Славянска, сообщает пресс-служба МВД.

Он также добавил, что правоохранители будут охранять гуманитарные грузы.

Кроме того, Аваков сообщил, что электроснабжение части Славянска начнется уже сегодня.

По его словам, вода появиться через три дня после восстановления электроснабжения, поскольку это связано с особенностями технологического процесса.

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Кроме того, глава МВД объяснил, что медленное восстановление коммуникаций связано с разминированием местности.

"Поскольку мы имеем ситуацию с заминированием, то двигаемся очень осторожно", – отметил он.

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Как сообщал УНИАН, украинские силовики 5 июля освободили Славянск от террористов, захваченный в середине апреля.