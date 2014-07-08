В Донецке террористы захватили отделение нейрохирургии одной из больниц

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что сегодня, 8 июля, 30 вооруженных людей захватили первый этаж нейрохирургического корпуса медицинского объединения. В ОГА отметили, что это действующее отделение, в котором находятся пациенты, в частности из числа членов самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

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По словам и.о. заместителя председателя - директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Елены Петряевой, «пребывание посторонних людей в помещении лечебного учреждения нарушает лечебно-диагностический процесс».