Регионы продолжают блокировать Верховную Раду

Депутаты фракции Партии регионов продолжают блокировать сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты в зале находится около 10 народных депутатов, которые блокируют президиум, а также выходы из гостевой и правительственной лож.

По словам «регионалов», блокирование не прекращалось в течение выходных дней.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов блокирует сессионный зал с 27 июня, таким образом протестуя против предполагаемого пакетного голосования за кандидатуры на должности премьер-министра и спикера.

Также представители Партии регионов не соглашаются с распределением руководящих должностей в парламенте.

Сегодня в 11.00 в помещении ВР должен начаться круглый стол власти и оппозиции, на котором будут рассматриваться пути выхода из этой ситуации.

Руководитель юридического департамента «Нашей Украины» Роман ЗВАРИЧ 2 июля высказал мнение, что представителям коалиции демократических сил и оппозиции во время «круглого стола» удастся достичь компромисса и уже во вторник, 4 июля, будет проведено голосование по кандидатуре Председателя Верховной Рады Украины.