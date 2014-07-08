Президент осуществил кадровые перестановки в СБУ

Соответствующий Указ № 580/2014 опубликовано на сайте Главы государства.

Антикоррупционное управление в СБУ отныне будет возглавлять Юрий Артюхов.

"Назначить Артюхова Юрия Борисовича первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в Указе № 585/20147.

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Также своими Указами Порошенко уволил Артюхова с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в киеве и Киевской области и назначил на его место Михаила Глуговского.