Президент осуществил кадровые перестановки в СБУ
00:13, 08 июля 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.
Президент осуществил кадровые перестановки в СБУ / Фото УНИАН
Соответствующий Указ № 580/2014 опубликовано на сайте Главы государства.
Антикоррупционное управление в СБУ отныне будет возглавлять Юрий Артюхов.
"Назначить Артюхова Юрия Борисовича первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в Указе № 585/20147.
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Также своими Указами Порошенко уволил Артюхова с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в киеве и Киевской области и назначил на его место Михаила Глуговского.
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