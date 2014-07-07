В Луганске за сутки погиб один мирный житель, еще восемь госпитализированы - горсовет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, 50-летнего мирного жителя госпитализировали в лечебное учреждение с ранением ноги. Около 16:00 в районе автовокзала в результате артобстрела пострадали 6 человек. На скорой помощи все были доставлены в лечебные учреждения города и госпитализированы. Также в больницу были доставлены еще 2 человека, один из них умер.

Кроме этого, за минувшие сутки в результате артиллерийского обстрела снаряды попали в жилые дома по улицам: Сеченова, 27г, 1-й Лисичанский, 1, пр. Днепропетровский, дома 109, 109А, 111, 115, ул. Виноградная, 100, пр. Индустриальный, 28. Пострадавших нет.

Читайте такжеВ Луганске возобновился артобстрел: возникли пожарыОбследование мест падения и утилизация боеприпасов будут выполнены 7 июля в течение дня.

Взрывы боеприпасов возле домов произошли в пер. Комсомольский, 19а и по ул. Лыжная, 14. В домах выбиты стекла. На Лыжной поврежден газопровод и линии электропередачи. Устранение последствий будет проведено в течение дня.

По ул. Ульяны Громовой, 1а на 2-м этаже 2-этажного дома снарядом повреждена кровля над квартирой. Обвалилась часть стены жилого дома, снаряд застрял в обломках дома в пр. Карачаевский, 58.

В пос. Красный Яр возле СШ № 34 найдено 4 боеприпаса, неразорвавшиеся. Жертв нет. 3 уже ликвидировано, утилизация 1 боеприпаса планируется на 7 июля.