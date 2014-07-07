Над горуправлением милиции Константиновки поднят флаг Украины
02:41, 07 июля 2014Политика
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По приказу Министра внутренних дел Арсена Авакова правопорядок на улицах Константиновки Донецкой области обеспечивается совместными силами местных подразделений МВД и сводного отряда милиции специального назначения.
Над горуправлением милиции Константиновки поднят флаг Украины / lenta-ua.net
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.
Личный состав городского управления милиции приступил к исполнению своих служебных обязанностей в соответствии с Присяги народу Украины.
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Тем временем в горуправлении будет работать следственно-оперативная бригада, члены которой будут изучать деятельность каждого сотрудника милиции во время оккупации города террористами.
Сейчас над городским управлением внутренних дел поднят государственный флаг Украины.
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