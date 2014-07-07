Над горуправлением милиции Константиновки поднят флаг Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.

Личный состав городского управления милиции приступил к исполнению своих служебных обязанностей в соответствии с Присяги народу Украины.

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Тем временем в горуправлении будет работать следственно-оперативная бригада, члены которой будут изучать деятельность каждого сотрудника милиции во время оккупации города террористами.

Сейчас над городским управлением внутренних дел поднят государственный флаг Украины.