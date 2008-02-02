Мороз назвал союз Тимошенко и Януковича естественным

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает «естественной» как коалицию Партия регионов с БЮТ так и коалицию Партия регионов - блок "Наша Украина - Народная Самооборона".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом он сказал в программе «Свобода Савика Шустера» на телеканале «Интер».

По его словам, вопрос о расширении коалиции всегда стоял в политической повестке дня: и в 2006-м году, после парламентских выборов, и сейчас - после досрочных выборов в Верховную Раду.

А.МОРОЗ напомнил, что два года назад «Наша Украина» и Партия регионов вели сепаратные переговоры о создании широкой коалиции, поскольку глубокие личностные и властные противоречия между БЮТ и партией Президента мешали создать демократическую коалицию.

«Аналогичная ситуация складывается и сейчас: коалиция БЮТ и НУ-НС с перевесом в 2 голоса - это игра на публику. Конфликт между В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО, конкуренция между ними за президентское кресло не дает оснований говорить о долгой и плодотворной работе демократической коалиции в Верховной Раде», - считает А.МОРОЗ.

По его словам, «ничего противоестественного нет ни в блоке Партии регионов и БЮТ, ни в союзе НУ-НС и Партии регионов, поскольку все эти три политические силы практически идентичны в своих программах и мало чем отличаются друг от друга».

Как сообщал УНИАН, 30 января ряд СМИ распространили информацию о том, что премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО в интервью телеканалу “Евроньюс” не исключила возможного объединения БЮТ и Партии регионов в одной коалиции.

На вопрос, может ли такое произойти, Ю.ТИМОШЕНКО якобы ответила: “Может, но на условиях нашей команды”.

В то же время, в эфирном варианте интервью на “Евроньюс” такого вопроса не прозвучало.

В свою очередь Партия регионов прокомментировала слова Ю.ТИМОШЕНКО, которые она сказала якобы в интервью “Евроньюсу”.

“Это изменение в риторике лидера БЮТ и главы правительства объясняется не столько готовностью пересмотреть подходы к формированию парламентского большинства, сколько критичностью ситуации, сложившейся в так называемой коалиции демократических сил. Сегодня не надо быть осведомленным в тонкостях отношений между коалициантами, чтобы понимать: парламентское большинство оказалось недееспособным. Тем самым подтвердилось предостережение Партии регионов, что игнорирование позиции нашей политической силы при формировании коалиции, а соответственно и правительства, приведет к параличу работы Верховной Рады и исполнительной ветви власти”, - считает Партия регионов.

Пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА, реагируя на это заявление ПР, подчеркнула, что в интервью Ю.ТИМОШЕНКО “Евроньюс” не шла речь о фактах, выраженных в заявлении Партии регионов. Заявление о возможной коалиции было сделано, шутя, учитывая, что требования, которые были названы, Партия регионов выполнить не сможет, отметила М.СОРОКА.