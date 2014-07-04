Парубий обвинил Медведчука в финансировании террористов на Донбассе

Бывший глава Администрации президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук не может включаться в переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины, поскольку сам принимал участие в финансировании экстремистских групп.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил секретарь СНБО Андрей Парубий.

“По моему глубокому убеждению, Медведчук не может приобщаться к переговорам, потому что он сам является преступником”, - сказал Парубий.

Он напомнил, что подготовка диверсионных групп, которые теперь действуют в Украине, осуществлялась в течение последних двух лет.

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“И у меня есть информация, что финансирование этих экстремистских групп осуществлялось со стороны Медведчука. И он не может принимать участия в переговорах, потому что он один из ключевых, по моему убеждению, организаторов того мятежа, чтобы российские войска вторглись в Украину”, - отметил Парубий.

Как сообщал УНИАН, антитеррористическая операция в Луганской и Донецкой областях против российских боевиков проводится с 15 апреля.

23 июня в Донецке состоялись переговоры относительно мирного урегулирования ситуации на востоке Украины, на которых присутствовали: спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Хайди Тальявини, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Михаил Зурабов, бывший президент Украины Леонид Кучма, лидер движения «Украинский выбор» Медведчук, депутат от ПР Нестор Шуфрич, экс-депутат Олег Царев, а также лидеры боевиков «ДНР» и «ЛНР».

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27 июня в Донецке состоялись очередные переговоры относительно мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

28 июня Кучма заявил, что принятие террористами решения о сложении оружия во многом зависит от позиции России, и террористы не настроены на мирный процесс.

Поздним вечером 30 июня президент Петр Порошенко по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины принял решение прекратить действие режима одностороннего прекращения огня на Донбассе, введенного 20 июня. Все 10 дней террористы не прекращали атаковать и нападать на украинских силовиков и пограничников, за это время погибло более 20 участников АТО.