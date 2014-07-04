В Луганске из-за боевых действий жители двух районов остались без света и воды
В Луганске из-за боевых действий жители двух районов со вчерашнего дня, 3 июля, остались без электроэнергии и водоснабжения.
Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганского городского совета, в связи с вооруженными противостояниями в Каменнобродском и Жовтневом районах города была повреждена электрическая подстанция, в результате чего более 5 тысяч абонентов обесточены. Принимаются меры по устранению аварийной ситуации.Читайте такжеВ Луганске из-за попадания снарядов в жилые дома погиб мирный житель, 8 – получили травмы
Также в связи с вооруженными противостояниями в Каменнобродском районе из-за отсутствия электроэнергии была остановлена насосная станция 4-го подъема. После подачи электроэнергии, водоснабжение будет восстановлено.
Как сообщал УНИАН, 3 июля из-за попадания снарядов в жилые дома погиб один мирный житель, 8 – были госпитализированы.