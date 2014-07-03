Порошенко заявил, что не позволит "позорить и поносить украинскую армию”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Верховной Рады после того, как с места народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко начала кричать, что украинская армия убивает людей.

Кто-то из депутатов в ответ прокричал ей: “Закрой рот!”.

Порошенко, несколько секунд помолчав, слушая эти крики, заявил: “И мы не позволим позорить и поносить нашу армию”. Эти слова были встречены аплодисментами народных депутатов. Сессионный зал стоя аплодировала. Также поднялся и Порошенко.

Затем президент отметил: “Украина стоит перед сверхсложными вызовами. И мы должны очистить армию от тех, кто паразитирует, извлекая из нее бюджетное финансирование. Мы должны возродить потенциал нашего ВПК, который много лет служил ширмой для отмывания денег из бюджета через государственный оборонный заказ”.

По его словам, “виновные в развале ВПК и хищении материальной базы ВСУ должны, наконец, предстать перед законом”.

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Президент подчеркнул, что сегодня он назначит руководителя “Укрооборонпрому”. При этом он не назвал кандидата на эту должность.

По словам Порошенко, проведения АТО на востоке Украины показало полный развал системы тылового обеспечения, уничтоженной за последние 10 лет. “Армию, как нищета, обсели коррупционеры, которые проросли корнями, высасывая финансирование из государственного бюджета”, - заявил президент.

Порошенко выразил убеждение, что приход новых людей в силовые структуры позволит не просто исправить ситуацию, но и “поломать годами отшлифованные коррупционные схемы, позволит вывести на чистую воду предателей, которые пытались нажиться на безопасности наших героев, солдат”.