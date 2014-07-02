СБУ идентифицировала одного из главарей боевиков по кличке "Якут"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

"Служба безопасности Украины устанавливает и притягивает к уголовной ответственности участников бандформирований, которые финансируются и управляются спецслужбами РФ на востоке Украины. Установлена личность одного из главарей боевиков по кличке «Якут-снайпер», группа которого по заданию специальных служб РФ оказывает вооруженное сопротивление силам АТО и терроризирует мирное население в Донецкой области. «Якут» - гражданин Украины Сяткин Денис Владимирович, 1972 г.р., уроженец г. Магнитогорск Челябинской области России", - сообщили в пресс-центре.

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"Впоследствии под руководством своего куратора из ФСБ РФ капитана Александра Обера боевик готовился к переброске на восток Украины для организации терактов и диверсий. «Якут» прошел специальное обучение на тренировочной базе спецслужб РФ под Ростовом. Установлено, что 20 июня с.г. группа Сяткина-«Якута» незаконно пересекла государственную границу Украины в районе населенного пункта Дмитриевка Донецкой области в составе колонны российской военной техники (5 танков, 7 БМП и несколько Камазов). В конце июня, «Якут» и его бандиты коварно обстреливали позиции сил АТО в Снежнянском районе Донецкой области. За совершенные преступления боевики получали плату до двух тысяч долларов США", - сообщили в пресс-центре.