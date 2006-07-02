Почему Ющенко боится досрочных выборов

Известный крымский политолог Виктор ХАРАБУГА считает единственным выходом из кризисной политической ситуации в украинском государстве проведение повторных выборов в Верховную Раду Украины.

Об этом В.ХАРАБУГА заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

"На мой взгляд, выход из этого кризиса - досрочные выборы, и в их проведении нет ничего страшного. Население, участвуя в выборах, каждый раз политически просвещается", - заявил политолог.

Комментируя высказывания Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно дороговизны повторных выборов, В.ХАРАБУГА отметил, что на самом деле нежелание проводить перевыборы объясняется опасением "Нашей Украины" потерять свой электорат. "Говорят, что слишком много денег уйдет на выборы, а вы думаете, что сейчас мало денег уходит на все эти паузы, несогласования?! - заявил политолог. - Проведи выборы сегодня, Блок Юлии Тимошенко обставит «Нашу Украину» окончательно, поэтому и боится Президент, и боятся представители «Нашей Украины» досрочных выборов, и говорят об экономии денег".

В.ХАРАБУГА считает, что, помимо БЮТ, проведение новых выборов в парламент страны выгодно Партии регионов. Между тем на повторных выборах, помимо «Нашей Украины», потеряет свой электорат Социалистическая партия и Коммунистическая партия Украины. "Все они сейчас смотрят, что им выгоднее - досрочные выборы или дележка постов. Досрочные выборы выгодны двум партиям - "регионам" и БЮТ, а три оставшиеся партии потеряют: коммунисты в лучшем случае сохранят свои проценты, а могут и вообще не попасть в парламент, МОРОЗ может в два раза потерять свой электорат, явно потеряет "Наша Украина», - заявил крымский эксперт.

Он также высказал мнение, что перевыборы могут быть проведены если не осенью, то зимой, а до этого времени "правительство будет худо-бедно дергаться, иначе экономика окончательно развалится".

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в своем традиционном субботнем радиообращении к украинскому народу заявил, что, блокируя работу парламента, оппозиция наносит удар всему государству. При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул: "Еще раз отмечаю - повторных (парламентских) выборов не будет! Это слишком дорогое удовольствие для страны и неадекватная цена амбиций некоторых политиков".

С 27 июня Верховная Рада Украины не может работать в режиме заседаний, поскольку фракция Партии регионов блокирует сессионный зал.