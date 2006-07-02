ЧМ-2006 вызвал всплеск продаж сидений для унитазов

Сиденья для унитазов, раскрашенные в цвета сборной Англии, стали одним из самых ходовых товаров небольшого магазина в городе Страуд (графство Глостершир, Великобритания). По словам хозяйки магазина, с момента старта чемпионата мира в Германии продажи сидений увеличились на 500 процентов.

"Мы продали 80 сидений и надеемся, что к моменту окончания чемпионата мира сумеем полностью распродать весь запас этого вида товара, - сказал госпожа Медли, которой принадлежит магазин. – Во всяком случае, я будут держать пальцы скрещенными и молиться за то, чтобы спрос не падал", сообщает Lenta.ru.

Издание подчеркивает, что с момента начала чемпионата мира во многих магазинах увечились продажи товаров с футбольной символикой, даже таких экзотических, как сумки-холодильники или надувные футбольные ворота. Экономисты подсчитали, что мировое первенство принесло экономике Великобритании доход в 900 миллионов фунтов стерлингов, хотя, как известно, футбольные баталии проходят на полях Германии.