ГПУ выявила факты хищения военного имущества на сумму 27 млн грн
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) выявила факты разворовывания военного имущества, что привело к убыткам на сумму 27 млн грн.
Как говорится в сообщении на сайте ГПУ, в ходе проверок выявлены многочисленные факты потерь вооружения и военной техники на государственных предприятиях, переданных в 2011 году от Министерства обороны в подчинение государственному концерну «Укроборонпром».
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В сообщении подчеркивается, что "на 17 предприятиях концерна установлено отсутствие 189 единиц автомобильной и бронетанковой техники, разукомплектования 440 единиц авиационной, артиллерийской и другой техники".
Отсутствие "инвентаризации этого имущества и его надлежащего учета привело к потерям указанных материальных ресурсов стоимостью свыше 27 млн грн, а также негативно повлияло на состояние обороноспособности государства", говорится в сообщении.
По данному факту ГПУ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса ("служебная халатность, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия").