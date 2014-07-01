Порошенко поручил сделать все необходимое для освобождения заложников-журналистов

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Создана рабочая группа для координации действий по освобождению журналиста Анастасии Станко и оператора Ильи Бескоровайного», - отметил он.

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Как сообщает пресс-служба президента, по поручению Порошенко министр внутренних дел Арсен Аваков провел заседание в центре антитеррористической операции. В ходе заседания была создана рабочая группа во главе с руководителем управления информационной безопасности Нацгвардии Юрием Стецем, которой поручено координировать действия оперативных служб по вопросу освобождения Станко и Бескоровайного. Президент подчеркнул необходимость сделать все возможное для того, чтобы журналисты были освобождены в ближайшее время, а также чтобы была обеспечена безопасность всех работающих в зоне АТО сотрудников СМИ.

Как сообщал УНИАН, журналистку «Общественного телевидения» Станко и оператора Бескоровайного захватили в плен представители вооруженной группировки «Луганская народная республика». Телеканал заявил, что, по неподтвержденным данным, журналистов незаконно задержали в Луганской области во время исполнения профессиональных обязанностей, и они находятся в подвале одного из зданий в центре Луганска.