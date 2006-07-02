Северная Корея и США вот-вот начнут ядерную войну?

Северная Корея обвинила США в подготовке ядерной войны на Корейском полуострове и объявила о наращивании собственных средств ядерного сдерживания в оборонительных целях.

Соответствующее заявление распространило официальное северокорейское агентство KCNA, передает Лента.ru.

В заявлении говорится, что США пытаются "спровоцировать ядерную войну с целью нарушения мира и стабильности". Как утверждает КНДР, мир на Корейском полуострове сохраняется исключительно благодаря тому, что Северная Корея располагает мощными средствами сдерживания.

В последние дни появилась целая серия сообщений о подготовке испытаний северокорейской баллистической ракеты "Таэподонг-2" с радиусом действия до 6700 километров. КНДР предложила США провести переговоры по этому поводу, однако американская администрация ответила отказом.

Президент США Джордж БУШ потребовал вести переговоры в шестистороннем формате, то есть с участием Китая, России, Японии и Южной Кореи, а не только КНДР и США.

По оценкам американских экспертов, Северная Корея располагает достаточным количеством оружейного плутония для 13 ядерных зарядов. КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия и объявила себя ядерной державой, однако ядерных испытаний в стране не проводилось.