Ющенко: держать в карманном режиме орган по ядерной безопасности все рискованнее

У Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вызывает тревогу безопасность эксплуатации действующих энергоблоков атомных электростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что вопрос обеспечения безопасности эксплуатации энергоблоков будет одним из главных на сегодняшнем заседании СНБО.

Президент отметил низкую культуру безопасности на энергоблоках и выборочный анализ нарушений в работе энергоблоков, что, по его мнению, свидетельствует «о поверхностном отношении в некоторых случаях к безопасности со стороны всех звеньев системы управления и контроля за ядерной безопасностью на АЭС».

При этом В.ЮЩЕНКО напомнил о событиях, произошедших на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС, а также на Хмельницкой АЭС. Эти факты, по словам Президента, свидетельствуют «о халатном отношении руководства АЭС и органов государственного управления к соответствующим нормам безопасности».

«Я буду склонять СНБО сегодня к тому, что ситуация требует неотложных мер по возобновлению компетентного руководства органов регулирования ядерной безопасности и дальнейшего системного преобразования этого органа в действительно компетентный, эффективный и независимый орган регулирования ядерной и радиационной безопасности… Держать в карманном режиме орган по ядерной безопасности становится с каждым случаем все рискованнее и рискованнее», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, третий энергоблок Южно-Украинской АЭС находился в среднем плановом ремонте с 9 октября по 5 декабря 2007 г.

Второй энергоблок Хмельницкой АЭС был отключен от сети для проведения среднего планового ремонта 24 декабря. По состоянию на 30 января, на энергоблоке продолжались ремонтные работы.

Функции эксплуатирующей организации, отвечающей за безопасность эксплуатации всех АЭС страны, возложены на НАЭК «Энергоатом».