Под Донецком идет танковый бой - СМИ

В поселке Карловка под Донецком идет танковый бой. Гражданские автомобили возвращают в Донецк. Об этом сообщают очевидцы, передает 62.uaЧитайте такжеСилы АТО наносят авиационные и артиллерийские удары по террористам - Тымчук

Также на подъезде в сторону Карловки стоят четыре грузовых машины с бойцами батальона «Восток».