Под Донецком идет танковый бой - СМИ
11:08, 01 июля 2014Политика
0
В поселке Карловка под Донецком идет танковый бой.
Под Донецком идет танковый бой - СМИ / Фото: УНИАН
В поселке Карловка под Донецком идет танковый бой. Гражданские автомобили возвращают в Донецк. Об этом сообщают очевидцы, передает 62.uaЧитайте такжеСилы АТО наносят авиационные и артиллерийские удары по террористам - Тымчук
Также на подъезде в сторону Карловки стоят четыре грузовых машины с бойцами батальона «Восток».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter