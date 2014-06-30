Террористы продолжают обстрел сил АТО - Тимчук

Об этом сообщил координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

"Около 18:00 снова обстрелян блок-пост на перекрестке дорог на Славянск и Красный Лиман. Потерь нет. В 19:20 - минометный обстрел аэродрома в Краматорске, занятого силами АТО. Обстрел велся одновременно с трех направлений - с севера, запада и юга. Один военнослужащий ранен. Силовики открыли ответный огонь, сведений о потерях террористов нет", - сообщил Попов.

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"Около 20:00 обстрелян блок-пост сил АТО вблизи с.Стукалова Балка (Луганская область). 4 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. В ответ был открыт артиллерийский огонь, которым силы террористов были подавлены", - отметил координатор ИО.

Кроме того в соцсетях примерно с 20:00 сообщается об обстрелах в Краматорске, Красном лимане и других городах зоны АТО. Поэтому понять, кто именно стреляет - невозможно, пишет Украинская правда.

Как известно, до 22:00 30 июня в зоне АТО было продолжено "перемирие" - прекращение огня в рамках "мирного плана Порошенко".

Украинские силовики придерживаются его, однако террористы ДНР и ЛНР систематически игнорируют, обстреливая посты АТО и колонны украинских войск.