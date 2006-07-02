Французские фаны чуть не разгромили Париж

Вечером в субботу после матча Франция-Бразилия ликование болельщиков в Париже переросло в беспорядки на улицах города. На Елисейских полях для усмирения толпы, которая забрасывала полицейских бутылками и камнями, пришлось применить слезоточивый газ. По некоторым данным, несколько десятков человек получили ранения, около 20 были арестованы.

Агрессивно настроенные болельщики перевернули несколько и подожгли по крайней мере два автомобиля, сожгли мотороллер и разбили окна в закусочной McDonald`s, сообщает Lenta.ru.

Примерно к 2 часам по местному времени толпа по большей части рассеялась. За исключением событий на Елисейских полях радость парижан и жителей других городов Франции в целом носила мирный характер.

Напомним, вечером в субботу французская сборная сумела обыграть в 1/4 финала главных фаворитов турнира бразильцев со счетом 1:0. В среду французы встретятся в полуфинале с командой Португалии, которая в серии пенальти выиграла у сборной Англии, реализовав три из пяти 11-метровых ударов.