В РФ возбудили уголовное дело по факту якобы обстрела КПП в Ростовской области со стороны Украины

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете РФ.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Южному федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом)», - говорится в сообщении.

По версии российского следствия, военнослужащие «Вооруженных сил Республики Украина, вооружённые члены «Национальной гвардии Украины» и боевики «Правого сектора» 28 июня с территории Республики Украина производили выстрелы разрывными снарядами по населенным пунктам Ростовской области Российской Федерации: поселку Шахты-24 города Гуково, хутору Васецкому Красносулинского района, а также таможенному пункту Гуково с целью умышленного причинения смерти находящимся там лицам».Читайте такжеСледственный комитет России просит суд арестовать Коломойского

Заявляется, что «в результате указанных противоправных действий на расстоянии примерно 20 м от ворот домовладения № 105 по улице Колхозной хутора Васецкого, в котором проживает семья из трех человек, обнаружены следы попадания в виде воронки, в которой найдено не менее 11 металлических фрагментов снаряда. Также в результате обстрела не менее чем в десяти местах повреждена стена дома. Кроме того, частично повреждено домовладение, расположенное в поселке Шахты-24 города Гуково. Помимо этого, имеются повреждения на административном здании таможенного пункта Гуково и множественные осколочные повреждения от снаряда в служебном помещении. Жертв удалось избежать только лишь благодаря тому, что все пострадавшие успели укрыться от обстрела в безопасных местах».

Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, непосредственно производивших обстрелы, а также тех, кто отдавал им приказы. Расследование по уголовному делу продолжается, подчеркивают в СК РФ.