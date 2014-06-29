Представители партии Саакашвили подбирают офис в Киеве - СМИ

Депутат парламента Грузии от партии "Единое нацдвижение" (лидер Михаил Саакашвили) Георгий Вашадзе распространил на своей странице в сети Facebook подборку из восьми фотографий из Киева, где он вместе со своими соратниками осматривает помещения под постоянный офис в столице Украины.

Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

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Ранее в СМИ появился ряд статей на тему того, что представители партии Саакашвили и его окружения могут стать советниками по осуществлению реформ при новом правительстве Украины. Речь шла и о самом Саакашвили, которому пророчили пост советника при президенте Украины Петре Порошенко.

Но в начале июня Саакашвили заявил, что не собирается занимать никаких постов в новом украинском правительстве, в то же время не исключив оказание личной "дружеской помощи" представителям властей Украины.