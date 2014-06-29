Освобожденные наблюдатели Луганской группы ОБСЕ прибыли в Вену

Четверо наблюдателей из Луганской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, освобожденные поздно вечером 28 июня, прибыли в Вену.

Как сообщает Радио Свобода, об этом в своем Twitter информирует специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

Связь с этой группой наблюдателей была потеряна 29 мая.

Как сообщал УНИАН, в конце мая ОБСЕ потеряла контракт с двумя группами наблюдателей Специальной мониторинговой миссии общей численностью 8 человек, которые работали в Донецкой и Луганской областях.

В начале июня представитель террористической организации "Донецкая народная республика" Андрей Пургин заявил, что наблюдателей удерживают в Северодонецке, и отметил, что их присутствие является гарантией, что в городе не будут вестись боевые действия.

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СБУ сообщала о причастности к похищению наблюдателей российских "казацких" структур, которые поддерживают террористов на Донбассе.

20 июня представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив заявил, что люди, которые захватили две группы наблюдателей, не выдвинули никаких требований.

27 июня террористы отпустили четырех наблюдателей ОБСЕ, которых они захватили в Донецкой области.

28 июня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила об освобождении четырех ее наблюдателей, захваченных террористами в Луганской области в конце мая.