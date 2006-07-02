Янукович говорит, что Тимошенко не сдержала слова

Лидер Партии регионов Виктор Янукович считает, что противоречивые заявления лидера БЮТ Юлии Тимошенко должны комментировать журналисты, а не он. Об этом он заявил, отвечая на вопрос на пресс-конференции по окончании Всеукраинского совещания депутатов всех уровней от Партии регионов в Днепропетровске.

По мнению Януковича, «тут комментировать должны журналисты».

«Есть поговорка, я не помню, как она в точности звучит, но суть ее – длинная женская коса и короткая память. Я симпатизирую женской половине и уважаю женские слабости, но в политике такого быть не должно, чтобы сказал и забыл. Пусть вспомнят то, что они обещали на Майдане. А то слово дал, слово забрал, а потом и забыл. Так быть не должно. Страна не должна страдать от пустых слов», - подчеркнул Янукович.

УРА-Информ.Донбасс